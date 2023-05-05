Булыкин оценил перспективы Сильянова после возвращения в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы защитника «Локомотива» Александра Сильянова после возвращения из «Ростова».

«Я думаю, учитывая его сезон, его посмотрят на сборах. У него российский паспорт, я думаю, на него безусловно обратят внимание. Получится у него или нет — это покажут предсезонные сборы», — заявил экс-форвард «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, Сильянов может пригодиться «Локомотиву» из-за серьёзных задач клуба, поэтому нужно посмотреть, как защитник вольётся в коллектив.

Напомним, что Александр Сильянов выступает за «Ростов» на правах аренды с января прошлого года. В 32 матчах в рамках всех состязаний текущего сезона футболист забил два гола при одном ассисте.