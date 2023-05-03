Чанов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, у какой команды больше шансов на серебряные медали в РПЛ.

«Фаворит в борьбе за второе место — ЦСКА. Я болею за этот клуб, и мне бы хотелось, чтобы серебряные медали достались «армейцам», но любой команде из трех по силам занять это почетное место», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, главным конкурентом ЦСКА в борьбе за вторую строчку является «Ростов», у дончан хороший тренерский штаб, плюс команда более мотивирована.

После 25 туров «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» — третий, в копилке «красно-белых» 49 очков. ЦСКА с 48 баллами располагается на четвертой позиции.