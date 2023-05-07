Евсеев: «Карпин сильнее меня как тренер»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ высказался об этой игре. Отметим, что это был первый матч 47-летнего специалиста на посту наставника воронежской команды.

По мнению тренера, «Факел» сумел грамотно сыграть против команды, которая ведёт борьбу за призовые места и заслуженно добился успеха. Также Евсеев ответил на вопрос, кто сильнее как тренер — он или наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин?

«Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Ростов» же идёт вторым с 50 баллами в своём активе.