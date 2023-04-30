Свинов высказался о шансах «Факела» остаться в РПЛ по итогам сезона

Голкипер «Факела» Илья Свинов высказался о шансах воронежского клуба остаться в Российской премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

Вратарь отметил, что у него есть уверенность в том, что его клуб сохранит пропусику в РПЛ.

«Вы же видите, какие мы заряженные выходим на поле. Если бы ее не было, я бы поднял руки и сказал: «У меня нет уверенности, извините, я не буду играть», — приводит слова Свинова Sport24.

На данный момент «Факел» находится в зоне стыков, располагаясь на 14-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом в активе. Отставание от 12-й позиции составляет четыре очка.