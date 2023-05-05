Агент Маркова: «Травма его уже не беспокоит»

Агент форварда воронежского «Факела» Евгения Маркова Андрей Талаев поведал о состоянии нападающего после травмы. Её россиянин получил во время домашнего матча против грозненского «Ахмата» пару недель тому назад (1:1).

«Меня радует, что сейчас травма его уже не беспокоит. В команду пришел новый тренер. Надеюсь, что с «Ростовом» Женя попадет в заявку», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне некогда бомбардир «Тосно», «Рубина» и «Динамо» ещё не отличался – у него лишь один ассист в активе.

В рамках 26 тура Премьер-лиги «Факел» в дебютном матче Вадима Евсеева у руля клуба ждёт выезд в Ростов-на-Дону.

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