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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов: «У Ивахнова очень хорошее будущее»

04 Мая 2023 • 09:17 Комментировать
Ростов
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Факел
06.05 19:00

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о перспективах 19-летнего нападающего воронежской команды Матвея Ивахнова.

Напомним, Пятибратов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела» 30 апреля. Его место занял Вадим Евсеев, ранее работавший в ярославском «Шиннике».  

«Он заслужил выходить на замену. Мы помогли ему спрогрессировать, у него очень хорошее будущее. Его нужно направлять, иногда гладить против шерсти», — приводит слова Пятибратова Sport24.

В текущем сезоне Ивахнов провёл за «Факел» 16 матчей и забил один гол. После 25 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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Факел Дмитрий Пятибратов матвей ивахнов
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