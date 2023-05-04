Пятибратов: «У Ивахнова очень хорошее будущее»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о перспективах 19-летнего нападающего воронежской команды Матвея Ивахнова.

Напомним, Пятибратов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела» 30 апреля. Его место занял Вадим Евсеев, ранее работавший в ярославском «Шиннике».

«Он заслужил выходить на замену. Мы помогли ему спрогрессировать, у него очень хорошее будущее. Его нужно направлять, иногда гладить против шерсти», — приводит слова Пятибратова Sport24.

В текущем сезоне Ивахнов провёл за «Факел» 16 матчей и забил один гол. После 25 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.