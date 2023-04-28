«Факел» впервые за 22 года победил на выезде в Премьер-лиге

Воронежский «Факел» сегодня вечером сенсационно обыграл празднующее столетие московское «Динамо» в гостях – 2:0. Таким образом, воронежцы одержали победу в элитном дивизионе впервые за 25 выездных матчей.

Как рапортуют аналитики Opta Sports, в последний раз воронежцы праздновали успех на выезде в высшей лиге во втором туре сезона-2001, тогда этот клуб играл в гостях против владикавказской «Алании».

Также отмечается, что «Факел» никогда до сегодняшнего дня не праздновал триумф в матче чемпионата России в Москве.

Читайте подробности сенсационного открытия 25 тура РПЛ в нашем материале.