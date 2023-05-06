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Балахнин: Судейство от диалога Карпина с Каманцевым лучше не станет эксклюзив

06 Мая 2023 • 11:00 Комментировать
Ростов
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Факел
Через 6 ч. 37 мин.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил встречу нынешнего наставника дончан Валерия Карпина с главой департамента судейства Павлом Каманцевым.

- Как относитесь к тому, что диалог между Каманцевым и Карпиным всё же состоялся?

- Посидели и поговорили в очередной раз. Уровень судейства от этого не поменяется. Абсурдно ждать, что от этого в наших арбитрах что-то изменится. Надо, чтобы у нас стали нормально судить.

- Проблема постоянных судейских скандалов в низком уровне квалификации отечественных арбитров?

- В этом тоже, вообще проблем в судействе много, а их никто не думает решать, вот они и остаются прежними.

- Кстати, РФС сегодня дисквалифицировал Карпина на один матч за ругань после матча. Это серьёзное наказание?

- Я считаю, там не за что дисквалифицировать. На мой взгляд, это лучше футбол не сделает. Тренер всё равно останется при своём, а игра команды пострадает.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин РФС Сергей Балахнин Павел Каманцев
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