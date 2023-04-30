«Факел» официально объявил об уходе Дмитрия Пятибратова с должности главного тренера команды. Клуб расстался с 46-летним специалистом по обоюдному согласию.

«Факел» отметил, что вместе с Пятибратовым команда проделала серьёзный путь. Клуб назвал этого тренера одним из творцов исторического рывка для воронежского футбола.

«Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории «Факела», - говорится в релизе.

«Факел» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 6 мая – против «Ростова».

Ожидается, что новым главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев.