Ловчев предположил, с каким счётом закончится матч «Ростова» с «Факелом»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался в преддверии матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» примет «Факел».

«Думаю, «Ростов» обыграет «Факел», но при этом воронежцы должны забить — они действительно хорошо двигаются впереди и создают немало моментов. Поэтому поставлю на 2:1 в пользу хозяев», — приводит слова Ловчева портал «Плеймейкер».

Встреча между «Ростовом» и «Факелом» состоится сегодня, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен позвучать в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.