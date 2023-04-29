«Ростов» не проигрывает на выезде в РПЛ уже семь матчей кряду

Сегодня «Ростов» Валерия Карпина едва не увёз победу над «Спартаком» из Москвы. Команды сыграли 1:1, очко для своей команды на последних минутах добыл форвард «красно-белых» Александр Соболев.

Таким образом, «жёлто-синие» не проигрывают уже семь матчей в Премьер-лиге кряду на выезде. По информации Opta, это их личный рекорд в чемпионате России.

Напомним, что после ничьей «Ростов» сохранил за собой второе место в Премьер-лиге – у дончан 50 набранных очков, отставание от питерского «Зенита» с первого места – 11 балов, отрыв от третьего места, на котором движется «Спартак» - лишь один балл.

В следующем туре Премьер-лиги «Ростов» сыграет дома против аутсайдера турнира – «Факела».