Суслов рассказал, изменилась ли игра «Факела» при Евсееве

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о победе над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, прошедшая игра стала первой для Вадима Евсеева на посту главного тренера команды из Воронежа. По словам Суслова, больших изменений в действия своих подопечных Евсеев внести пока не успел.

«Ничего не изменилось, Валентинович просто небольшие изменения внёс и всё», — приводит слова Суслова Sport24.

Также защитник поблагодарил болельщиков, которые поддерживают свою команду и помогают ей двигаться вперёд.

После 26 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. До конца чемпионата команде из Воронежа осталось провести четыре игры.