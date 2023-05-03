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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Федотов: «Кукуляку голову оторвут за неудачно отработанный матч «Ростова» и «Факела»

03 Мая 2023 • 21:54 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Бывший арбитр Игорь Федотов порассуждал о назначении оскандалившегося рефери Евгения Кукуляка на матч РПЛ, в котором друг с другом встретятся «Ростов» и «Факел». Напомним, что у ранее назначенного на матч арбитра Виталий Мешков случился рецидив травмы.

«У него нет шансов плохо отсудить, ему тогда голову оторвут. Его назначили на серьезную игру и хотят проверить, поэтому этот матч для него — билет в один конец», - заявляет Федотов порталу «РБ Спорт».

Напомним, Кукуляка отстранили за грубую ошибку в матче четвертьфинала Кубка России в Пути регионов между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». Эта игра состоялась в середине прошедшего марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Федотов Евгений Кукуляк
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РОСТОВ ФАКЕЛ
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