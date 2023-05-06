«Факел» забил «Ростову» в первой атаке второго тайма

В эти минуты «Ростов» принимает «Факел» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Первый тайм завершился без результативных ударов по воротам, а вот сразу после перерыва в стартовой атаке гости забили свой гол. Коллектив из Воронежа провел интересную комбинацию, и Роман Акбашев ударом метров с 20 отправил мяч низом в левый угол ворот.

Счет стал 1:0 в пользу «Факела», который на эту минуту находится всего в одном очке от спасительного 12-го места. «Ростов» в любом случае будет вторым по итогам субботних матчей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.