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Александр Мостовой: «Не вижу ничего страшного в поведении Карпина и Онопко, ну выбежали, ну покричали чуть-чуть» эксклюзив

04 Мая 2023 • 23:50 Комментировать
Ростов
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06.05 19:00

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно последствий красной карточки главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Не вижу ничего страшного в поведении Карпина и Онопко. Ну выбежали, ну покричали чуть-чуть и что? Им показалось, что переиграли по времени, судья просто остановить игру там не мог, атака не прерывалась. Карпин выбежал на эмоциях. Ничего страшного абсолютно. Это просто часть игры. Некоторые говорят даже о дисквалификации, но это точно не стоит этого. Конечно, если там Карпин на три буквы послал судью, то там другое дело. А если нет, то ничего не должно быть.

У судьи преимущество над всеми остальными, у него карточка есть. Показал и все, вроде как прав. Я всегда говорю, что судьи тоже люди. Он крикнул на тебя, ну крикни в ответ и все. Выплеснули эмоции, а потом руки пожали. А судьи себя страхуют карточками. Но им тоже по идее без этого нельзя. Они по правилам действуют. Но раздувать из этого огромную проблему не стоит. Удаление не должно повлиять на «Ростов» в следующей игре. Всё-таки на поле выходит не тренер, а игроки. От них зависит больше», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Александр Мостовой
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