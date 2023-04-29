«Насмерть» - так «Факел» борется за выживание, считает Калинин

Защитник «Факела» Игорь Калинин сумел, по просьбе журналиста, одним словом описать борьбу за выживание для своей команды.

«Насмерть», - цитирует Калинина «Матч ТВ».

Вчера, 28 апреля, воронежцы добились важнейшей выездной победы над столичным «Динамо» (2:0) и значительным образом укрепили свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола.

В данный момент «Факел» располагается на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч клуб вновь проведёт на выезде, его соперником станет борющийся за призовые места «Ростов» Валерия Карпина.