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«Насмерть» - так «Факел» борется за выживание, считает Калинин

29 Апреля 2023 • 00:45 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Защитник «Факела» Игорь Калинин сумел, по просьбе журналиста, одним словом описать борьбу за выживание для своей команды.

«Насмерть», - цитирует Калинина «Матч ТВ».

Вчера, 28 апреля, воронежцы добились важнейшей выездной победы над столичным «Динамо» (2:0) и значительным образом укрепили свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола.

В данный момент «Факел» располагается на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч клуб вновь проведёт на выезде, его соперником станет борющийся за призовые места «Ростов» Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин РПЛ
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