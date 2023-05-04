Божович назвал Карпина лучшим тренером России

Бывший тренер многих клубов Премьер-лиги Миодраг Божович назвал лучшего тренера России на данный момент.

«На сегодняшний день самым лучшим российским тренером является Валерий Карпин. Черчесова сложно назвать лучшим, но он, безусловно, один из них», — заявил черногорский специалист в интервью изданию Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Валерий Карпин идёт с «Ростовом» на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Миодраг Божович известен по работе с такими клубами, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».