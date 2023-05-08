Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Ростов» по подбору игроков должен занимать 6-8 место в чемпионате России.

«Если брать по подбору игроков, то они и «Спартаку» уступают, и ЦСКА уступают. Но то, что они навязали эту борьбу, - это тренерская работа и ребята молодцы. Всё равно есть какая-то планка, какой-то предел. Считаю, что они и так в этом сезоне хорошо играли.

Не прыгнули ли они выше головы? Я думаю, они где-то набрали даже больше очков, чем планировали. Просто другие клубы теряли очки. То же «Динамо» не показало свой уровень, «Спартак» тоже не стабилен, ЦСКА только в концовке набрал обороты. Поэтому, как получилось, так получилось. В целом, по подбору игроков «Ростов» должен занимать 6-8 место», — сказал Гуренко.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина после 26 туров набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.