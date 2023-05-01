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Деменко объяснил, почему «Факел» решил отправить в отставку Пятибратова эксклюзив

01 Мая 2023 • 21:20 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении руководства «Факела» отправить в отставку главного тренера Дмитрия Пятибратова.

На этом посту специалиста сменил Вадим Евсеев, который ранее тренировал «Шинник» в Первой лиге.  

«Даже непонятно было в каком-то смысле. Ведь Пятибратов находился, если так можно сказать, у истоков в Воронеже. Так как он знает ребят, лучше точно никто не знает. В какой-то степени, я думаю, он пришёл какую-то мотивацию дать. У Вадима Евсеева всё-таки есть этот эмоциональный фон. Может быть, за счёт такой перестановки в «Факеле» хотят замотивировать ребят, потому что Пятибратов в какой-то степени не даёт того давления, которое необходимо команде.

Тяжело сказать, почему его убрали. Понятно, что это руководство, они общаются и делают какой-то вывод. Я считаю, что есть агентский момент. Имею в виду по трудоустройству тренера.

Моё отношение к Маньякову? Полагаю, что он предложил «Факелу» кандидатуру Евсеева именно генеральному директору, скорее всего. Я думаю, была встреча, общение, разговор, и видимо, главные моменты назвал Вадим Евсеев, на которых они вместе и остановились. Это, наверное, закономерно. Потому что Воронежу нужен был тренер-мотиватор. Но за пять туров надо было дать шанс тренеру», — сказал Деменко.


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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Максим Деменко Фнл Вадим Евсеев РПЛ Дмитрий Пятибратов Первая лига
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