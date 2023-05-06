Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между дончанами и «Факелом».

- Чего ждёте от встречи?

- «Ростов» ждёт тяжёлый матч, «Факелу отступать некуда, а в таких ситуациях команда бьётся за каждый сантиметр поля, это нас и ожидает в завтрашнем противостоянии.

- Думаете, воронежцы останутся в Российской премьер-лиге?

- Конечно, им по силам выполнить эту задачу.

«Ростов» и «Факел» начнут свой матч в 19:00.