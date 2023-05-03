Уволенный из «Факела» Пятибратов поделился планами на будущее

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что не собирается работать ассистентом в дальнейшем, а будет претендовать исключительно на пост главного тренера команды.

«Сейчас снова быть ассистентом мне неинтересно. Мне нужно реализовывать свои амбиции, у меня грандиозные планы в голове», - признался специалист порталу Sport24.

Пятибратов проработал в «Факеле» в качестве ассистента главного тренера с 2020 года. По ходу сезона текущего бывший футболист возглавил основную команду воронежцев.

Начал тренерскую карьеру Пятибратов ещё в 2010 году, за это время он трудился асисстентом в нескольких клубах, таких как сочинская «Жемчужина», литовский «Тракай», минское «Динамо» и «Мордовия».