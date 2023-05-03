Евсеев — о «Факеле»: «Первые эмоции только положительные, команда боевая»

Новый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился эмоциями от начала работы в воронежском клубе.

«Первые эмоции только положительные. Видно, что команда боевая, что футболисты осознают, какая на них ответственность. Условия для работы тоже хорошие. Все необходимое есть», — приводит слова Евсеева пресс-служба воронежской команды.

Напомним, Евсеев сменил на посту главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, который возглавлял команду с сентября 2022 года.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 21 очко.