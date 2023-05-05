Арбитр Мешков рассказал о характере своей травмы

На неделе стало известно, что российский арбитр Виталий Мешков не сможет отработать матч «Ростов» - «Факел», на который ранее он был назначен. Его заменит Евгений Кукуляк – ранее отстранённый от работы на матчах РПЛ арбитр.

Причиной замены судьи стала травма Мешкова – у него произошел рецидив. Сегодня судья рассказал о характере своего повреждения.

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24‑го тура «Зенита» и «Динамо». Тогда я доработал матч до конца, а в следующем туре мне дали отдохнуть. Надеюсь, после паузы смогу вернуться к работе до конца сезона», - цитирует арбитра «Матч ТВ».

Отстранённый арбитр Кукуляк рассудит матч РПЛ