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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Думаю, что «Факел» попадёт с Евсеевым в стыки»

01 Мая 2023 • 15:07 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин высказался о назначении Вадима Евсеева на пост тренера «Факела».

«Думаю, что «Факел» попадёт с Евсеевым в стыки. А дальше всё уже будет зависеть от мастерства футболистов. Легко команде точно не будет. За место в РПЛ будет ожесточённая борьба», — заявил Булыкин в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Вадим Евсеев возглавил воронежский клуб сегодня, 1 мая. «Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко после 25 матчей чемпионата. Отставание от 12-й строчки составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Булыкин Вадим Евсеев
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