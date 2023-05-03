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Пятибратов: «Сложно игрока заинтересовать в переходе в «Факел»

03 Мая 2023 • 22:37 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Уже бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил трансферную политику воронежцев и прокомментировал зимние точечные усиления команды.

«Клуб на трансферном рынке сработал профессионально, так как не очень просто заинтересовать игрока в переезде в Воронеж. Все глядят в сторону Москвы, больших контрактов», - делится специалист с порталом Sport24.

Минувшей зимой воронежцы усилились лишь точечно – команду пополнил форвард Евгений Марков, полузащитники Вячеслав Якимов, Реда Рабеи и Мохамед Брахими.

Напомним, что в минувшие выходные Пятибратова отправили в отставку, его на тренерском мостике воронежцев сменил более опытный Вадим Евсеев.

Пятибратов уверен, что «Факел» не покинет РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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РОСТОВ ФАКЕЛ
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