Пятибратов: «Сложно игрока заинтересовать в переходе в «Факел»

Уже бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил трансферную политику воронежцев и прокомментировал зимние точечные усиления команды.

«Клуб на трансферном рынке сработал профессионально, так как не очень просто заинтересовать игрока в переезде в Воронеж. Все глядят в сторону Москвы, больших контрактов», - делится специалист с порталом Sport24.

Минувшей зимой воронежцы усилились лишь точечно – команду пополнил форвард Евгений Марков, полузащитники Вячеслав Якимов, Реда Рабеи и Мохамед Брахими.

Напомним, что в минувшие выходные Пятибратова отправили в отставку, его на тренерском мостике воронежцев сменил более опытный Вадим Евсеев.

Пятибратов уверен, что «Факел» не покинет РПЛ