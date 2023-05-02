Филимонов высказался о работе Карпина в «Ростове»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Видно по игре, что команда хорошо выглядит, обучена, знает, что хочет тренер. Футболисты выполняют требования Карпина. Не думаю, что второе место «Ростова» случайно, и Карпин, говоря о чуде, даёт ребятам психологически не перенапрягаться», — заявил голкипер, чьи слова приводит«Матч ТВ». По мнению экс-футболиста «Спартака», такой результат является заслугой специалиста, поскольку он объединяет команду, что приводит к достижению результата.

Напомним, что после 25 туров «Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, опережая «Спартак» на одно очко.