Аппаев: «Была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Факел» (0:2) Хызыр Аппаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Давайте оттолкнемся от вашего забитого мяча, который решил исход встречи. Кажется, что на плечах висело очень много защитников, но вы, тем не менее, были первым на мяче.

- Там была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё.

- По содержанию игры. Насколько всё соответствовало тому, как вы хотели сегодня сыграть, насколько довольны показанным футболом?

- Мы полностью, я считаю, выполнили установку тренера, что мы планировали, так мы и сыграли.

- По атмосфере и антуражу казалось, что воронежские болельщики были сегодня гораздо громче хозяев.

- Они нас всегда так поддерживают, мы чувствовали себя сегодня, как дома. Спасибо им большое.