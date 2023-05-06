Аппаев: «Была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Факел» (0:2) Хызыр Аппаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Давайте оттолкнемся от вашего забитого мяча, который решил исход встречи. Кажется, что на плечах висело очень много защитников, но вы, тем не менее, были первым на мяче.
- Там была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё.
- По содержанию игры. Насколько всё соответствовало тому, как вы хотели сегодня сыграть, насколько довольны показанным футболом?
- Мы полностью, я считаю, выполнили установку тренера, что мы планировали, так мы и сыграли.
- По атмосфере и антуражу казалось, что воронежские болельщики были сегодня гораздо громче хозяев.
- Они нас всегда так поддерживают, мы чувствовали себя сегодня, как дома. Спасибо им большое.
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