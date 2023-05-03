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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов: «Генич уверен, что «Факел» покинет РПЛ»

03 Мая 2023 • 23:41 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Уже бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о спорах со своим старым знакомым по «Амкару» Константином Геничем. Известный комментатор считает, что воронежский клуб никак не избежит вылета в Первую лигу по итогам текущего сезона.

«Иногда мы с ним переписываемся, я рад за него, что он трудится в профессии, которая близка к футболу. Пусть он меня и уверяет постоянно, что «Факел» вылетит. Я с ним постоянно спорил на эту тему, что это не так», - цитирует Пятибратова Sport24.

Ранее специалист рассказал, каким Генич был футболистом. Напомним, вместе Пятибратов и Генич выступали за «Амкар» в середине «нулевых» и выходили с пермским клубом в Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Константин Генич Дмитрий Пятибратов
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