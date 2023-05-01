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Созин: «Отставка Пятибратова – это просто абсурд» эксклюзив

01 Мая 2023 • 21:45 Комментировать
Ростов
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Факел
06.05 19:00

Известный футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова и приглашение на пост Вадима Евсеева.

«Я с большим уважением отношусь к Воронежу. Это достаточно спортивный город. Команда билась за Пятибратова и за тренерский штаб с «Динамо». А после этого поменять тренера – то это просто абсурд. Я думаю, что смена тренера может повлиять негативно на обстановку в команде, и «Факел» может вылететь напрямую. Команда – это живой организм, поэтому ломать его насильственно нельзя.

Не понимаю, зачем «Факел» сменил тренера в такой ситуации, тем более после победы над «Динамо». Так что если вылетит «Факел», то надо будет поклониться руководителям за то, что они сменили тренера за пять туров до конца сезона.

У Ганчаренко 6 матчей и одна ничья. Его ведь никто не заменяет? А Пятибратов был с самого начала сезона. Он был с Василенко, он принял команду после его ухода и не провалился и не провалил команду. Я не знаю, чем Евсеев заслужил такую честь.

У Пятибратова есть сейчас команда, которая обыгрывает «Динамо», команда, у которой нет никаких звёзд. Даже взять «Химки», то там Мирзов. Можно поискать, если игроки, которые поиграли, могут решить. Даже в «Торпедо» есть. В «Факеле» людей нет! Никаких! То, что Гонгадзе заиграл, – это заслуга Василенко и Пятибратова. Они все были арендованы, бесплатные. Я сейчас болею, чтобы «Факел» не вылетел, мне будет жаль. Почему ушёл Пятибратов? Никто не объяснил. С Василенко то же самое», — сказал Созин.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Андрей Созин РПЛ Дмитрий Пятибратов
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