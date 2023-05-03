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Евсеев заявил, что просмотрел все весенние матчи «Факела»

03 Мая 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Новоиспечённый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев заявил, что неплохо подготовился к назначению в новую команду.

«Хотя ещё в субботу я был в другом клубе, в другой лиге, уже успел посмотреть видеозаписи всех весенних матчей «Факела». Увидел, где можно внести корректировки, чтобы изменить игру команды в положительном ключе», - признался Евсеев клубной пресс-службе воронежцев.

Ранее специалист прокомментировал первые эмоции после прихода в новый коллектив. Ещё на прошлой неделе Евсеев, напомним, руководил игроками ярославского «Шинника» - середняка Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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