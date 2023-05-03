Орлов: «Не стоило Геничу ничего отвечать «Ростову»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова своего коллеги Константина Генича в адрес «Ростова».

Напомним, после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) Генич пожелал южанам проиграть во всех оставшихся матчах сезона, таким образом отреагировав на обвинение со стороны «Ростова» в поддержке «Спартака».

«Хочу пожелать Косте душевного равновесия. Не стоило ничего отвечать «Ростову». Дончане же хотели получить какую-то его реакцию, они своего добились. Они так, наверное, пошутили. Геничу надо быть выше этого», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице и опережает третий «Спартак» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по пять матчей.