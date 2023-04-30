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Быстров считает, что Евсеев подходит «Факелу»

30 Апреля 2023 • 19:26 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров дал комментарий по поводу вероятного назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела». Сегодня, 30 апреля, воронежский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Дмитрием Пятибратовым.

«В «Шиннике» никаких задач не ставилось, но команда при нем билась. «Факел» по сезону иногда показывал контратакующую игру, которая подходит под стиль Евсеева. А сам Евсеев подходит под стиль «Факела», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Евсеев расторг контракт с ярославским «Шинником» ради работы в «Факеле».

После 25 туров воронежцы идут на 14-й строчке в чемпионате России, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Владимир Быстров Вадим Евсеев
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