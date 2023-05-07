Балахнин пояснил, почему «Ростов» оказался не у дел в игре с «Факелом»

Российский специалист Сергей Балахнин считает, что воронежский «Факел» заслуженно переиграл «Ростов» в очередном матче, в рамках двадцать шестого тура РПЛ. Этот успех позволил «Факелу» укрепиться в борьбе за сохранение места в высшей лиге, а вот для «Ростова» стал неприятным сюрпризом в свете борьбы за серебряные медали подходящего к завершению сезона в российской Премьер-лиге.

- Почему «Ростов» проиграл сегодня «Факелу»? Надо разбираться внутри команды. Скорее всего, футболисты не смогли реализовать себя в полной мере. Сегодня воронежцы переиграли «Ростов», - цитирует слова Балахнина «Газета.Ru».