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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отстранённый арбитр Кукуляк рассудит матч РПЛ

02 Мая 2023 • 21:20 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Отстранённый от судейства в РПЛ арбитр Евгений Кукуляк получил назначение на матч 26 тура Премьер-лиги. В нём «Ростов» примет дома аутсайдера лиги – воронежский «Факел».

Как сообщает пресс-служба РФС, замена главного арбитра встречи произошла из-за травмы Виталия Мешкова, который ранее должен был отсудить эту игру. У опытного арбитра произошёл рецидив.

Напомним, Кукуляк был отстранён от судейства в элитном дивизионе из-за эпизода в матче четвертьфинала Кубка России в Пути регионов, в котором «Зенит» принимал дома столичное «Динамо». Судья не поставил 11-метровый в ворота питерцев за явный фол на форварде «бело-голубых» Константине Тюкавине.

Судью временно перевели в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Евгений Кукуляк
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