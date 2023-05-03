Пятибратов рассказал, почему не ушёл из «Факела» вместе с Василенко

Уже бывший рулевой воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, почему решил остаться в команде после ухода из неё Олега Василенко. Напомним, что специалист был ассистентом Василенко в «Факеле» на протяжении двух лет, до его отставки осенью прошлого года.

«Когда Петрович уходил, он сказал: «Дим, ты остаешься, работай». Но если б он меня с собой позвал, то я, наверное, ушёл бы», - делится Пятибратов со Sport24, добавив, что тогда у него был действующий контракт с воронежским клубом.

В итоге Пятибратов проработал в «Факеле» в качестве главного тренера до минувших выходных.

«В «Факеле» меня подобрали, когда я никому не был нужен. Я не мог плюнуть в душу людям и уйти. Хотя, честно говоря, я уже собрал вещи», - пояснил специалист.