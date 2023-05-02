Глебов: Результаты «Ростова»? Большую роль играет дисциплина команды

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, за счёт чего команда добивается хороших результатов в этом сезоне.

«За счет хорошей физической подготовки, за счет того, что хорошо тренируемся, выполняем тренерские установки. Думаю, что большую роль играет дисциплина команды на поле — есть рисунок, игра, приятная картина», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

Хавбек добавил, что сейчас команде необходимо продолжать прогрессировать и улучшать свои результаты.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов.

После 25 туров «Ростов» располагается на второй строчке в чемпионате России, набрав 50 очков.