Агент Соу: «Думаю, ему придётся вернуться в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока переговоры о возможном выкупе 28-летнего гамбийца не ведутся, поэтому нападающий, скорее всего, вернётся в Россию.

«Переговоры о выкупе Соу по-прежнему не начаты и вряд ли состоятся. Думаю, ему придётся вернуться в «Ростов». Не могу сказать, хочет ли он вновь выступать за российский клуб, но на данный момент другого выбора нет», — цитирует Соррентино Sport24.

В нынешнем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 30 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.