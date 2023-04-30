Алексей Попов высказался о Евсееве, который может возглавить «Факел»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о вероятном назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Смена Пятибратова была лишь вопросом времени, но поводу Евсеева, где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в Первую лигу? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, а выражается языком сапожника», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Евсеев покинул пост наставника «Шинника» и до конца сегодняшнего дня (30 апреля) должен быть представлен в качестве рулевого воронежского «Факела».

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 21 очко.

Евсеев станет тренером «Факела» до конца дня