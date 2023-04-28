Альшин: «Нам очки были нужнее, чем «Динамо»

Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал сенсационную победу своих товарищей по команде над столичным «Динамо» - 2:0.

«Динамо» — это, конечно, бренд российского футбола с молодыми развивающимися футболистами, но нам очки нужнее. «Динамо», наверное, не будет бороться за чемпионство, поэтому мы очки забрали», - цитирует Альшина «Матч ТВ».

Благодаря победе «Факелу» как минимум до воскресенья удалось увеличить отрыв от зоны вылета до четырех баллов. В следующем туре воронежский клуб сыграет в гостях против «Ростова» со второй строчки турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Впереди у нас пять игр, даст бог - останемся», - добавил игрок.