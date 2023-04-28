27-летний Гонгадзе оформил дубль впервые в карьере

Лучший бомбардир «Факела» в текущем сезоне Георгий Гонгадзе впервые в своей взрослой карьере оформил дубль. Это случилось в сенсационном матче воронежцев против «Динамо», исход игры решил дубль Гонгадзе – 2:0.

Напомним, что этот футболист является лучшим бомбардиром своей команды в сезоне – у него в активе девять забитых голов. Помимо этого, текущей весной Гонгадзе является автором половины забитых воронежцами голов – он забил пять из десяти мячей «Факела».

Георгию Гонгадзе 27 лет, уроженец Москвы с грузинскими корнями выступает за «Факел» с прошлого лета. Его контракт с воронежским клубом рассчитан до середины следующего лета.

Читайте подробности сегодняшней игры в нашем обзоре.