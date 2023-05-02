Камоцци: «Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков»

Бывший помощник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался об игроках «Ростова», идущего на втором месте в чемпионате России.

«Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков, их академия проделывает отличную работу, они молодцы. В «Ростове» есть качественные воспитанники — здорово, что у них есть игровое время и они могут раскрываться», — заявил итальянец в интервью изданию«РБ Спорт». Отдельно эксперт похвалил работу Валерия Карпина во главе клуба, поскольку специалист смог доказать боеспособность команды без большого количества легионеров в составе.

Напомним, что «Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 25 туров «жёлто-синие» набрали 50 очков, на один балл опережая идущий третьим «Спартак».