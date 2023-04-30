Хавбек «Факела» Мендель заявил, что мечтает уехать в Европу

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«У меня все впереди. В Европу я бы хотел — в любую. Поехал бы в Боснию, как Никитин из «Химок»? В Боснию нет. Турция, Греция — да, даже не в топ-клуб. Сейчас сложно уехать, но мечта с детства есть. А если не попробовать, будешь сам себя винить», — сказал Мендель Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор футболиста с «Факелом» рассчитан до июня этого года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Менделя в 500 тысяч евро.