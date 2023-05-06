Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онопко: «Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации»

06 Мая 2023 • 21:42 Комментировать
Ростов
0:2
Факел
окончен

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:2).

- Давайте с первого пропущенного мяча начнем обсуждение этой встречи. То, что случилось за 15 секунд в начале второго тайма, как это объяснить?

- Тут объяснить просто. Не добежали на подбор, удар после длинной передачи с центра поля. Тут элементарно, борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

- По второму мячу. Казалось, что Аппаев играет с сопротивлением, что несколько защитников на нем висят. Тем не менее он вышел победителем из этого эпизода. Почему?

- Здесь тоже нужно посмотреть, наверное, всё это по телевизору. Но мне показалось, что там также была длинная передача, был подбор, была подача с края, Мелёхин не дотянулся до мяча. Не могу точно сказать, но кажется, что не закрыл крайний защитник, но я не хочу касаться. Это не так важно. Важно, что надо не искать виноватых, не говорить фамилии, это неправильно, а разобрать. Конечно, мы разберем эти эпизоды, потому что если брать всю игру, то, в принципе, мы ожидали, что будет много борьбы, будет много подборов, будут длинные забросы. Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации, не хватило еще, когда с мячом работали, именно спокойствия в работе с мячом. Надо двигаться вперед

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виктор Онопко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
1
5
4.00 3.70 1.92
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Факел Факел
0
2
1.57 4.20 6.00
Видео
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
22:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 7 мая 2023
21:42 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Прежде всего, хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам «Факела»
21:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России – 7 мая 2023
21:19 · Россия. Премьер-лига
Аппаев: «Была просто очень хорошая передача, и мне оставалось просто только попасть и всё»
20:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» вырвал победу в матче с «Краснодаром-2»
20:54 · Россия. Первая лига
Дубль Мусаева позволил «Балтике» переиграть «Кубань»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Факел» вслед за «Динамо» готовится обыграть «Ростов», Аппаев забил второй гол
20:44 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» не пропускало пять и более мячей с 2014 года
20:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина прокомментировал игровое время футболиста в «Динамо»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о «Химках»: «Они хитрые, лежали и тянули время»
20:25 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» забил пять голов в матче РПЛ лишь в третий раз в своей истории
20:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Роберто Фернандеса рассказал, когда игрок «Динамо» вернётся в строй
20:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Химки» подарили «Динамо» гол»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Торпедо» рассыпалось в матче с «Ахматом», они заслуженно на последнем месте»
Все новости
Рекомендуем