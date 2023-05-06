Онопко: «Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (0:2).

- Давайте с первого пропущенного мяча начнем обсуждение этой встречи. То, что случилось за 15 секунд в начале второго тайма, как это объяснить?

- Тут объяснить просто. Не добежали на подбор, удар после длинной передачи с центра поля. Тут элементарно, борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

- По второму мячу. Казалось, что Аппаев играет с сопротивлением, что несколько защитников на нем висят. Тем не менее он вышел победителем из этого эпизода. Почему?

- Здесь тоже нужно посмотреть, наверное, всё это по телевизору. Но мне показалось, что там также была длинная передача, был подбор, была подача с края, Мелёхин не дотянулся до мяча. Не могу точно сказать, но кажется, что не закрыл крайний защитник, но я не хочу касаться. Это не так важно. Важно, что надо не искать виноватых, не говорить фамилии, это неправильно, а разобрать. Конечно, мы разберем эти эпизоды, потому что если брать всю игру, то, в принципе, мы ожидали, что будет много борьбы, будет много подборов, будут длинные забросы. Где-то у нас не хватило, наверное, концентрации, не хватило еще, когда с мячом работали, именно спокойствия в работе с мячом. Надо двигаться вперед