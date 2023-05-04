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Отец Романа Ерёменко прокомментировал переход сына в новый клуб

04 Мая 2023 • 21:36 Комментировать
Ростов
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Факел
06.05 19:00

Отец 36-летнего полузащитника «Хонки» Романа Ерёменко Алексей Ерёменко поделился деталями перехода своего сына в финский клуб.

«В этой команде Ромой интересовались уже несколько лет, отправляли ему запросы. Наконец, стороны смогли договориться - трансфер состоялся», - рассказал Ерёменко-старший «Матч ТВ», добавив, что этот переход можно назвать переходом «на повышение», а его сын сейчас неплохо готов к футболу физически.

Напомним, о переходе полузащитника в новую команду стало известно сегодня вечером. Ранее Ерёменко выступал долгое время в России, отметившись в таких клубах как казанский «Рубин», «Ростов», столичные ЦСКА и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Ерёменко Алексей Ерёменко-старший Хонка
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