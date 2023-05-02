Орещук — о смене наставника в «Факеле»: «Ты сначала убери тренера, а потом возьми»

Известный функционер Роман Орещук высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела». Напомним, ранее воронежский клуб покинул Дмитрий Пятибратов.

«Тяжело комментировать, что происходит в клубе. Получается, у руководства был контракт на руках с Евсеевым. Ты сначала убери тренера, а потом возьми. Когда тренер подсиживает другого, для меня это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 21 набранное очко. В предстоящем туре подопечные Евсеева сыграют с «Ростовом» (6 мая).