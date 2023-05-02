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Орещук — о смене наставника в «Факеле»: «Ты сначала убери тренера, а потом возьми»

02 Мая 2023 • 08:50 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Известный функционер Роман Орещук высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела». Напомним, ранее воронежский клуб покинул Дмитрий Пятибратов.

«Тяжело комментировать, что происходит в клубе. Получается, у руководства был контракт на руках с Евсеевым. Ты сначала убери тренера, а потом возьми. Когда тренер подсиживает другого, для меня это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 21 набранное очко. В предстоящем туре подопечные Евсеева сыграют с «Ростовом» (6 мая).

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев Роман Орещук Дмитрий Пятибратов
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РОСТОВ ФАКЕЛ
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