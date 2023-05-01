Как и ожидалось, новым главным тренером «Факела» стал Вадим Евсеев. Клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост рулевого команды. Срок подписанного контракта не раскрывается.

В тренерский штаб Евсеева войдут Сергей Томаров (ассистент) и Владимир Сычёв (тренер вратарей).

Напомним, что в последний день апреля «Факел» объявил об уходе с должности главного тренера Дмитрия Пятибратова.

На текущий момент «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда Вадима Евсеева проведёт в субботу, 6 мая, - против «Ростова».