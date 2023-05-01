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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев – главный тренер «Факела» официально

01 Мая 2023 • 14:34 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Как и ожидалось, новым главным тренером «Факела» стал Вадим Евсеев. Клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост рулевого команды. Срок подписанного контракта не раскрывается.

В тренерский штаб Евсеева войдут Сергей Томаров (ассистент) и Владимир Сычёв (тренер вратарей).

Напомним, что в последний день апреля «Факел» объявил об уходе с должности главного тренера Дмитрия Пятибратова.

На текущий момент «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда Вадима Евсеева проведёт в субботу, 6 мая, - против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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