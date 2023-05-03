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Пятибратов заявил, что знал о своей отставке ещё до матча с «Динамо»

03 Мая 2023 • 20:47 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал подробности своей отставки из клуба.

«Поражение от «Оренбурга» стало ключевым моментом, затем мы встретились с президентом клуба Романом Асхабадзе. Оба понимали, что процесс привыкания затянулся и нужно было что-то менять. Я понимал, что мои дни в клубе сочтены», - признаётся Пятибратов Sport24, добавив, что надо было обязательно обыгрывать дома «Химки» и «Ахмат».

Напомним, что последним матчем специалиста у руля «Факела» был блестящий матч против столичного «Динамо», в котором его команда в гостях испортила столетие «бело-голубых», одержав уверенную победу – 2:0.

Созин: «Отставка Пятибратова – это просто абсурд»

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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