«Ростов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Факел
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Прохин Данила•Сильянов Александр•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Уткин Даниил•Тугарев Роман•Комличенко Николай•Байрамян Хорен
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Суслов Кирилл•Брахими Мохамед•Якимов Вячеслав•Акбашев Роман•Мендель Андрей•Альшин Ильнур•Гонгадзе Георгий•Аппаев Хызыр
06 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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