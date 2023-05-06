Второй кряду успех Воронежа: «Факел» на выезде переиграл «Ростов» и практически короновал «Зенит»

«Ростов» и «Факел» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Ростов Арена».

В домашней игре против «Факела» ростовчане должны были немного напрячь «Зенит». Победа чуть приближала к чемпиону и лидеру, которому завтра играть против «Спартака». Пока же Глебов, Байрамян, Тугарев, Комличенко и наконец восстановившийся Даниил Уткин должны были сломить сопротивление «Факела», в прошлом туре испортившего 100-летний юбилей «Динамо». Воронежцы в кои-то веки победили на выезде и пытались продолжить удачную серию в Ростове.

Планы гостей, как оказалось, были более осуществимы. «Факел» вышел на матч максимально собранным, а ростовчанам, видимо, не хватило у бровки дисквалифицированного Валерия Карпина. У кромки поля руководил «Ростовом» Виктор Онопко. Он и увидел первый голевой момент «Факела» в этом матче: Гонгадзе сыграл на подборе, пробив метров с 13 под штангу. Песьяков парировал, а на добивании в касание протыкал Акбашев, не попавший в створ.

«Ростов» вроде больше владел мячом, на правах хозяина забрал территорию, однако никакой остроты это не приносило. Не помогали даже стандарты – обычное грозное оружие ростовчан. В таком сонном состоянии протекал матч, первый тайм завершился по нулям. А после перерыва «Факел» решил начать мощно, дабы шокировать соперника. И у гостей это получилось.

В первой же атаке после перерыва Божин отдал длиннющий пас к штрафной площади «Ростова», там Гонгадзе выиграл верх и скинул на Акбашева. Роман на дистанцию смотреть не стал – метров с 30 пробил с отскоком от газона под левую штангу. Удар получился таким классным, что прыжок Песьякова не спас хозяев – 0:1. Только после гола «Ростов» немного возбудился, придавив гостей. Точнее, они сами прижались к воротам.

Комличенко на пару с Щетининым замыкали кросс Даниила Уткина со стандарта. Пробил в итоге ударный форвард «Ростова», но не попал в пустой угол. «Факел» ответил острой атакой, не став щадить соперника. Черов вырезал отличную диагональ на угол вратарской площади, а там взмыл вверх Аппаев, аккуратно пробив в противоход голкиперу – 0:2. И тут вопросы по исходу матча отпали даже у самых преданных ростовских болельщиков.

«Ростов» проиграл «Факелу», праздновавшему вторую выездную победу подряд, а значит, судьба золотых медалей практически решена. «Зениту» нужно завтра обыграть «Спартак» и всё, можно праздновать пятое чемпионство подряд.