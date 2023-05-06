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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Второй кряду успех Воронежа: «Факел» на выезде переиграл «Ростов» и практически короновал «Зенит»

06 Мая 2023 • 20:58 Комментировать (1)
Ростов
0:2
Факел
окончен

«Ростов» и «Факел» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов0:2Факел
  46'Гонгадзе Георгий (0:1)
  74'Аппаев Хызыр (0:2)
Песьяков СергейЛангович Андрей 59' (Терентьев Денис ( 59') Мелёхин ВикторПрохин ДанилаСильянов АлександрЩетинин Кирилл 74' (Голенков Егор ( 74') Глебов ДанилУткин ДаниилТугарев Роман 59' (Комаров Иван ( 59') Комличенко НиколайБайрамян Хорен  79'
Запасные: Бочаров ПавелПолоз ДмитрийЦулая МихаилШанталий ДаниилМедведев НикитаОсипенко МаксимМельников СтепанСелява Александр
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейСуслов Кирилл  60'Брахими Мохамед 65' (Черов Василий ( 65') Якимов ВячеславАкбашев Роман  34' 51' (Квеквескири Ираклий ( 51') Мендель АндрейАльшин ИльнурГонгадзе Георгий 65' (Марков Евгений ( 65') Аппаев Хызыр 82' (Магаль Руслан ( 82')
Запасные: Городовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейИвахнов МатвейРабеи РедаЧерняков Даниил
06 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

В домашней игре против «Факела» ростовчане должны были немного напрячь «Зенит». Победа чуть приближала к чемпиону и лидеру, которому завтра играть против «Спартака». Пока же Глебов, Байрамян, Тугарев, Комличенко и наконец восстановившийся Даниил Уткин должны были сломить сопротивление «Факела», в прошлом туре испортившего 100-летний юбилей «Динамо». Воронежцы в кои-то веки победили на выезде и пытались продолжить удачную серию в Ростове.

Планы гостей, как оказалось, были более осуществимы. «Факел» вышел на матч максимально собранным, а ростовчанам, видимо, не хватило у бровки дисквалифицированного Валерия Карпина. У кромки поля руководил «Ростовом» Виктор Онопко. Он и увидел первый голевой момент «Факела» в этом матче: Гонгадзе сыграл на подборе, пробив метров с 13 под штангу. Песьяков парировал, а на добивании в касание протыкал Акбашев, не попавший в створ.

«Ростов» вроде больше владел мячом, на правах хозяина забрал территорию, однако никакой остроты это не приносило. Не помогали даже стандарты – обычное грозное оружие ростовчан. В таком сонном состоянии протекал матч, первый тайм завершился по нулям. А после перерыва «Факел» решил начать мощно, дабы шокировать соперника. И у гостей это получилось.

В первой же атаке после перерыва Божин отдал длиннющий пас к штрафной площади «Ростова», там Гонгадзе выиграл верх и скинул на Акбашева. Роман на дистанцию смотреть не стал – метров с 30 пробил с отскоком от газона под левую штангу. Удар получился таким классным, что прыжок Песьякова не спас хозяев – 0:1. Только после гола «Ростов» немного возбудился, придавив гостей. Точнее, они сами прижались к воротам.

Комличенко на пару с Щетининым замыкали кросс Даниила Уткина со стандарта. Пробил в итоге ударный форвард «Ростова», но не попал в пустой угол. «Факел» ответил острой атакой, не став щадить соперника. Черов вырезал отличную диагональ на угол вратарской площади, а там взмыл вверх Аппаев, аккуратно пробив в противоход голкиперу – 0:2. И тут вопросы по исходу матча отпали даже у самых преданных ростовских болельщиков.

«Ростов» проиграл «Факелу», праздновавшему вторую выездную победу подряд, а значит, судьба золотых медалей практически решена. «Зениту» нужно завтра обыграть «Спартак» и всё, можно праздновать пятое чемпионство подряд.

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Ростов Факел
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Мая 2023 в 21:08
ай карпуха лючшый тренир у стране.. ни зря сборнаю тренируить.. ани нашли друх дружку.. мы давольны.. А-ха-ха-ха! )))
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