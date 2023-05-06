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Ловчев: «Совсем не понятно, по каким критериям «Факел» взял Евсеева из «Шинника»

06 Мая 2023 • 18:20 Комментировать
Ростов
...
Факел
Через 0 ч. -12 мин.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Я не могу сказать, какой Вадим тренер. Я знаю, что это яркий человек по его высказываниям. И совсем не понятно, по каким критериям его взяли из «Шинника». Видимо, здесь действуют какие-то скрытые от посторонних глаз каналы», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

При этом эксперт добавил, что желает Евсееву успехов на новом месте, хотя «Факелу» сейчас нужен кризисный тренер, которым Евсеев не является.

После 25 туров воронежский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Евгений Ловчев Вадим Евсеев
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